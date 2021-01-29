قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة ليفانتي، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني. وجاءت قائمة ريال مدريد: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع: سيرجيو راموس - رافاييل فاران - إيدير ميليتاو - مارسيلو - ألفارو أودريازولا - تشاست - فيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - أرابيس - بلانكو خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركوس أسينسيو - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز وشهدت القائمة عديد من الغيابات مثل فيدي فالفيردي، ناتشو فيرنانديز، رودريجو جويس بسبب الإصابات. ويغيب عن ريال مدريد أيضًا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا.

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