أشرف بن شرقي يهنئ محمد أبو جبل بعيد ميلاده الـ32

هنأ المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي، بعيد ميلاه الـ32، حيث إنه مواليد 29 يناير 1989.

ونشر بن شرقي عبر خاصية ستوري علي حسابه بموقع "انستجرام" صورة لأبو جبل وعلق قائلًا "ابو كااااااابل".

وثبَّت محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أقدامه، في حراسة العرين الأبيض على حساب الثنائي محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.