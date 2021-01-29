ماذا ينتظر مصطفى محمد مع جالاتا سراي التركي

أعلن نادي الزمالك، أمس الخميس، إعارة مهاجمه مصطفى محمد، لجالاتا سراي التركي، لمدة موسم ونصف الموسم.

وسيحصل الزمالك على مبلغ 2 مليون دولار مقابل الإعارة، مع إمكانية البيع النهائي مقابل 4 ملايين دولار.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المعلومات عن نادي جالاتا سراي التركي والأمور التي ينتظرها مصطفى محمد في رحلته مع فريقه الجديد

- يضم جالاتا سراي في صفوفه 3 مهاجمين بخلاف مصطفى محمد، وهم السنغالي مباي دياني، والكولومبي راداميل فالكاو، والتركي هاليل دورسفجلو.

دياني في طريقه للرحيل عن جالاتا سراي والانضمام لـ وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، أما فالكاو فيعاني من إصابة عضلية وتقدم في العمر، ومن المحتمل رحيله في الصيف المقبل، أما دورسفجلو فهو قدم للنادي معارًا من برينتفورد الإنجليزي حتى نهاية الموسم.

- الفريق يضم في صفوفه 2 لاعبين عرب وهما الجزائري سفيان فيغولي، والمغربي يوسف بلهندة، وهما من قد يسهلان مهمة التأقلم بالنسبة لمصطفى محمد.

- تنتظره مواجهة أمام فريق يضم لاعبين مثلا النادي الأهلي من قبل، وهو فريق أنقرة جوجو الذي يضم السنغالي أليو بادجي معارًا من المارد الأحمر، والأنجولي جيرالدو دا كوستا الذي رحل عن الفريق مجانًا، وستقام تلك المباراة يوم 3 مارس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

- تنتظره مواجهة أمام فريق يضم لاعبا مصريا وهو فريق مالاطيا سبور الذي يضم الظهير الأيسر كريم حافظ، وتقام المباراة في الجولة 42 والأخيرة للمسابقة.

- سيزامل مصطفى محمد العديد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم الكولومبي راداميل فالكاو الذي لعب للعديد من الفرق أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وأيضًا التركي أردا توران الذي لعب لبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وموسليرا، حارس مرمى منتخب أوروجواي، والعربيين يوسف بلهندة وسفيان فيغولي.