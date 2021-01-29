وحطت بعثة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لقطر، وتوجهت مباشرة لفندق الإقامة، وهو الفندق الذي سيقيم فيه النادي الأهلي المشارك في مونديال الأندية.
وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية فريق أولسان هيونداي، في مواجهة نظيره تيجريس أونال المكسيكي، في الدور الثاني للبطولة، على أن يواجه الفائز منهما، بطل بطولة كوبا ليبرتادوريس.
وغادرت بعثة النادي الأهلي منذ ساعات القاهرة، في اتجاهها لقطر للمشاركة في المونديال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصول أولى الفرق لـ قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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