أزمة في الأهلي.. رامي ربيعة خارج حسابات موسيمانى بالموسم الجديد

خرج رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من حسابات بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادي، ويرغب فى رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وخرج رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من حسابات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى خلال الفترة الأخيرة مما جعل اللاعب يبحث عن مكان له داخل تشكيل الفريق، ولكن يري موسيمانى أن اللاعب ليس له مكان فى قائمة الفريق وتم وضعه على قائمة المرغوب فى رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة أن هناك فى مركزه أكثر من لاعب.

ويعتمد موسيمانى على الثنائي أيمن أشرف وبدر بانون صفقة الأهلي الشتوية والقادم من الرجاء المغربي والذي قدم أوراق اعتماده خلال مباريات الدوري المصري الممتاز الماضية، وبجانب الاعتماد على ياسر إبراهيم خلال مباريات أخري ليصبح بديل الثنائي، بينما خرج ربيعه من حسابات المدرب الجنوب إفريقي مما جعله يستقر على عدم استدعائه خلال المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية.

وكشف مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي، أسباب رحيل وليد سيلمان لاعب المارد الأحمر مع بعثة الفريق إلى قطر رغم الإصابة، حيث قال المصدر، "وليد سليمان يسافر مع الأهلى لقطر لدعم المارد الأحمر ومساندته، لاسيما أن دور الحاوى يتخطى فكرة المشاركة فى البطولة، فهو يعى أهمية دوره كأحد كباتن الفريق، بجانب أن وليد سليمان يضع مصلحة الأهلى أولا ولا يقف عند مشاركته فى المباريات أو حتى التواجد فى القائمة".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم فى نسخة 2006 باليابان.‏

وطارت بعثة الأهلى إلى قطر فى الرابعة عصر اليوم الجمعة للمشاركة فى كأس العالم للأندية، عبر طائرة خاصة، ويستهل الأهلى مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير المقبل بافتتاح مشوار النسور الحمر فى البطولة، والتى يسعى خلالها المارد الأحمر للظهور بمستوى قوى وتحقيق إنجاز جديد على غرار ما حدث فى 2006 بعد التتويج بالمركز الثالث لمونديال الأندية.

ويترأس بعثة الأهلى فى مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذى للنادي، المنسق الأمنى لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى والطبي.

وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، اصطحاب جميع لاعبى الفريق الأول، ضمن البعثة الرسمية التى تستعد للسفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث جاء قرار اصطحاب جميع لاعبى الفريق ضمن البعثة الرسمية بعد التعديل الذى طرأ على لائحة «فيفا»، والذى يمنح كل فريق سيتواجد فى مونديال الأندية الحق فى تعديل قائمته قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة أو أثناء منافسات البطولة نفسها، حال تعرض لاعبيه لأى أمور قهرية تمنحه وقتها أحقية الاستبدال فى قائمته، وفى ضوء ذلك قرر الجهاز الفنى سفر جميع اللاعبين ضمن البعثة الرسمية المتوجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة.