اكتسح المصري البورسعيدي نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب فى الجولة العاشرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وقلب فريق سيراميكا كليوباترا الطاولة علي الجونة بعد التأخر بهدف الي الفوز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب السويس .
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الزمالك 23 نقطة.
2- الاهلي 21 نقطة.
3- الجونة 18 نقطة.
4- المصري 16 نقطة.
5- بيراميدز 14 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة .
7- إنبي 13 نقطة .
8- مصر المقاصة 13نقطة .
9- سموحة 12 نقطة .
10- طلائع الجيش 10 نقاط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة والمصري يقفز للمربع الذهبي.. ترتيب الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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