نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. إطسا يضم ميسي وفتحي لاعبا لاڤيينا لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطى على إعارة الثنائى محمود ميسى مواليد 2002 مهاجم وجناح ايمن واحمد فتحى مواليد 2003 والذى يلعب فى مركز المدافع والوسط إلى فريق اطسا حتى نهاية الموسم الحالي.



جاء ذلك بعد متابعة الجهاز الفني لفريق اطسا بقيادة رضا مصطفى للاعبين والذى طلب ضمهم للاستعانة بخدماتهم فى مسيرة الفريق بالقسم الثالث.



وكان فريق اطسا قد استعار بالفترة الماضية كلا من عمار جابر حارس المرمى ومصطفى قياتى لاعب وسط وحازم ساهر جناح وشعبان شويمى مهاجم واحمد ابو السعود مهاجم إضافة إلى الثنائي ميسى وفتحى .



من ناحية أخرى يواصل الفريق الأول لنادى لاڤيينا بقيادة عصام عيد الاستعدادات لمواجهة فريق أبوتيج عصر الاثنين المقبل ضمن مبارايات الدور التمهيدي الثالث لكاس مصر والذى سيقام على ستاد الاسيوطى .



ويستعد لافيينا لمواجهة فريق أبوتيج فى كأس مصر الاثنين المقبل، والتى سيعقبها أولى مواجهات الدور الثاني لدورى القسم الرابع مع فريق سمسطا الجمعة القادم.

ويحتل لاڤيينا صدارة القسم الرابع بالعلامة الكاملة فى الثلاث مبارايات التى فاز فيها على نجوم مصر 1/2 ثم على فريق مركز شباب باروط بسداسية نظيفة قبل أن ينسحب الفريق فى الدقيقة 68 ثم الفوز مع نهاية الدور الاول على فريق سمسطا 0/10.