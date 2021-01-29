نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كهربا يهدي التعادل لـ مركز شباب كوم حماده بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي لقاء نادي كوم حماده مع فريق مركز شباب كوم حماده، بهدف لكل منهما، ضمن فعاليات افتتاح الجوله العاشره في دوري القسم الثالث، بـ المجموعه الثامنه.
تقدم فريق نادي كوم حماده بالهدف الأول في الدقيقة 60 من اللقاء، وقبل صافرة النهاية خطف مركز شباب كوم حماده هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد السيد كهربا.
بذلك النتيجة، وصل رصيد فريق مركز شباب كوم حماده إلى 24 نقطة محافظا علي الصدارة، بينما كوم حماده يتواجد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.
ترتيب المجموعة الثامنة
1_مركز شباب كوم حمادة24نقطة
2_صيدالمحلة 21نقطة
3_بلطيم 18نقطة
4_سمنود 17نقطة
5_دسوق15نقطة
6_ عثماثون14نقطة
7_ الحامول14نقطة
8_سيدي غازي13نقطة
9_سبورتنج كاسل12نقطة
10_كوم حماده 11نقاط
11_سيدس غازي9نقاط
12_شباس الشهداء9 نقاط
13_الحنفي5 نقاط
14_مطوبس 5 نقاط
15_اتحاد بسيون 5 نقاط
16_الزعفران 4 نقاط