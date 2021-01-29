نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات قوية لبنها والتأمين والبلاستيك في دورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام منافسات الجولة الحادية عشرة للمجموعة السادسة - مجموعة القاهرة - للقسم الثالث في الثانية والنصف من عصر السبت.

ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة المرتقبة:



1- بنها مع اسكو



يشهد ملعب ميت راضي في بنها مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق بنها المتصدر بقيادة سعيد مدبولي برصيد20 نقطة مع فريق اسكو صاحب المركز الثالث بقيادة حمدي خاطر برصيد 16 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز بنها على طوخ بهدف، بينما تلقى فريق اسكو الهزيمة من فريق مصر للتأمين بهدف دون رد.



2- الغابه مع بهتيم



يستضيف فريق الغابه وصيف المجموعة بقيادة عمرو الدالى برصيد 16 نقطة نظيرة فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة ابراهيم هيكل برصيد 8 نقاط.



وتعادل الفريقان في الجولة الماضية حيث تعادل الغابه بدون أهداف مع فريق المرج وتعادل بهتيم مع اتحاد الشرطة بهدفين لكل منهما.



3- شباب طوخ مع البلاستيك



يلتقي فريق شباب طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد ثابت برصيد9 نقاط مع فريق البلاستيك صاحب المركز الرابع بقيادة تأمر عبد الخالق برصيد 15 نقطة، وشهدت الجولة الماضية تعادل الفريقان سلبى بين المرج مع الغابه والبلاستيك مع قليوب.



4- الشمس مع مصر للتأمين



يلعب فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد عيد عبد الملك برصيد 12 نقطة مع فريق مصر للتأمين صاحب المركز الخامس بقيادة عمرو عبده برصيد 15 نقطة، وحقق الفريقان الفوز في الجولة الماضية، حيث تغلب التأمين على اسكو بهدف ، والشمس على سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة.



5- العبور مع المرج



يواجه فريق العبور صاحب المركز السادس بقيادة جمعه مشهورفريق المرج صاحب المركز السابع بقيادة على سليمان، ويدخل الفريقان اللقاء برصيد 13 نقطة ، وتعادل العبور مؤخرا مع ألماظة 3-3 وتعادل المرج مع الغابه بدون أهداف.



6- اتحاد الشرطة مع ايروسبورت



يحل فريق ايروسبورت صاحب المركز الرابع عشر بقيادة أحمد عبد الفتاح برصيد 6 نقاط ضيفأ على فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز

التاسع بقيادة ضياء عبد الصمد برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل الشرطة مع بهتيم بهدفين لكل منهما بينما تلقى ايروسبورت الهزيمة من الأميرية بهدف دون رد.



7- الأميرية مع سراى القبة



يشهد ملعب الأميرية لقاء الأميرية صاحب المركز الحادي عشر بقيادة خالد سعد برصيد 10 نقاط مع فريق سراى القبه صاحب المركز الخامس عشر بقيادة شيكا برصيد 3 نقاط.



وحقق الأميرية الفوز في الجولة الماضية على ايروسبورت بهدف بينما تلقى القبه الهزيمة بثلاثية نظيفة من الشمس.



8- قليوب مع ألماظة



يلتقي فريق قليوب متذيل المجموعة بقيادة أحمد البلاح برصيد نقطتين مع فريق ألماظة صاحب المركز العاشر بقيادة جمال ترك برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل ألماظة مع العبور بثلاثة أهداف لكل منهما بينما تعادل فريق قليوب مع فريق البلاستيك بدون أهداف.



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 20 نقطة

2- الغابه 16 نقطة

3- اسكو 16 نقطة

4- البلاستيك 15 نقطة

5- مصر للتأمين 15 نقطة

6- العبور 13 نقطة

7- المرج 13 نقطة

8- الشمس 12 نقطة

9- اتحاد الشرطة 11 نقطة

10- ألماظة 11 نقطة

11- الأميرية 10 نقاط

12- طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- سراى القبه 3 نقاط

16- قليوب نقطتين