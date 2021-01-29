نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة رفض نجم الأهلي السفر إلى قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى رامى ربيعة مدافع الاهلى ما تردد خلال الساعات الماضية حول رفضه السفر مع الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر.

وقال ربيعة : "هو أنا مجنون عشان أرفض أسافر للمونديال ؟ موضحًا أن كل ما فى الأمر أنه فوجئ بعدم وجود اسمه ضمن قائمة الفريق الرسمية التى سوف تشارك فى المونديال دون أن يتحدث معه موسيمانى المدير الفنى ويخبره باسباب عدم ادراج اسمه ضمن القائمة".

وأضاف، أنه يحترم وجهة نظر المدير الفنى الفنية سواء بالمشاركة أو الجلوس على دكة الاحتياطى لكنه فى الأساس لم يتم اخباره بغيابه عن االقائمة الرسمية للأهلى فى المونديال.

وأشار، إلى أنه وفقا لمعلوماته فأن سفره مع البعثة كان سيقتصر على وجوده فى فندق إقامة البعثة فقط دون حتى القدرة على التواجد فى الملعب حيث لا يحمل بطاقة مسجلة باسمة ضمن قائمة الفريق ومن ثم كأنه سيذهب فقط للتسوق فى قطر.

وأوضح ربيعة أن وجود اسمه فى قائمة الفريق سواء شارك أو جلس احتياطى هى وجهة نظر فنية للمدير الفنى سيحترمها لكن عدم وجود اسمه بشكل نهائى اثار تساؤلات كثيرة لديه ولم يجد إجابة لها حيث لم يتم أخباره بأسباب استبعاده من قائمة الفريق.

وأكد ربيعة، أنه ليس لاعب صغير خصوصا أنه سبق وشارك مع الأهلى مرتين فى كأس العالم للأندية كما أنه شارك فى بطولة أفريقيا التى حقق الفريق لقبها ولم يغب سوى عن مباراتى الوداد ذهابا وايابا فى الدور قبل النهائى.

وأكد ربيعة أنه لم ولن يثر آية ازمة كونه أحد ابناء الأهلى ورابع كابتن فى ترتيب الفريق وهو يتمنى كل التوفيق لزملاؤه فى المونديال وأن يحقق الأهلى طموحات جماهيره بالوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة.