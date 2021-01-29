بنى سويف تسحق ابو كبير في دوري السلة

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنى سويف الرياضى فوزا هاما على نظيره نادى ابو كبير الشرقية بنتيجة 67 / 46 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بالصالة المغطاة للحاسبات بطنطا .

ويشارك بنى سويف بمجموعة تضم فرق ( الكهرباء وأبو كبير و6 اكتوبر وسان مارك والمعادى ) .

ويشارك بنى سويف بتلك البطولة التى يتحدد من خلالها هبوط فريقان للمشاركة بدورى الدرجة الأولى وتستمر باقى الفرق بالمشاركة بالدورى الممتاز .

وكان بنى سويف قد حقق فوزا بالمباراة الاولى امام الكهرباء بنتيجة 71 / 65 على نظيره الكهرباء .

ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة محمد رفعت مديرا فنيا وحمادة حسين ومجدى العدوى مدربين وأحمد دسوقى مديرا إداريا ومحمد دمير اخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب