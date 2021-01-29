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بنى سويف تسحق ابو كبير في دوري السلة

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادى بنى سويف الرياضى فوزا هاما على نظيره نادى ابو كبير الشرقية بنتيجة 67 / 46 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان بالصالة المغطاة للحاسبات بطنطا .
ويشارك بنى سويف بمجموعة تضم فرق ( الكهرباء وأبو كبير و6 اكتوبر وسان مارك والمعادى ) .
ويشارك بنى سويف بتلك البطولة التى يتحدد من خلالها هبوط فريقان للمشاركة بدورى الدرجة الأولى وتستمر باقى الفرق بالمشاركة بالدورى الممتاز .
وكان بنى سويف قد حقق فوزا بالمباراة الاولى امام الكهرباء بنتيجة 71 / 65 على نظيره الكهرباء .
ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة محمد رفعت مديرا فنيا وحمادة حسين ومجدى العدوى مدربين وأحمد دسوقى مديرا إداريا ومحمد دمير اخصائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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