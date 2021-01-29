نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة الأهلي تصل إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا حيث استغرقت الرحلة نحو ٣ ساعات ونصف حتى الوصول إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.