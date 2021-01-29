نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بعثة الأهلي تصل إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا حيث استغرقت الرحلة نحو ٣ ساعات ونصف حتى الوصول إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.