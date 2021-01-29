نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لاندية بني سويف والفيوم بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقام السبت منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، خاصة فى ظل تواجد العديد من المدربين أصحاب الخبرات والتحضيرات الجيدة للفرق ببداية الموسم .
حيث يستضيف طامية نظيره راس غارب بمباراة قوية بملعب طامية بالفيوم .
حيث يستضيف طامية نظيره راس غارب بمباراة قوية بملعب طامية بالفيوم .
ويحل الواسطى الرياضى ضيفا على ابشواى فيما يحل بيا ضيفا على مركز شباب الفيوم ويستضيف عاملين غارب نظيره سنورس .
ويحل مطرطارس ضيفا على اطسا فيما يستضيف اهناسيا نظيره ابو كساة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 16 نقطة .
3 - ابو كساة 16 نقطة .
4 - الواسطى 14 نقطة
5 - طامية 12 نقطة .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 7 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 3 نقاط