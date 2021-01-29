مواجهات قوية لاندية بني سويف والفيوم بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - تقام السبت منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، خاصة فى ظل تواجد العديد من المدربين أصحاب الخبرات والتحضيرات الجيدة للفرق ببداية الموسم .

محمد يوسف

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