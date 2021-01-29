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مواجهات قوية لاندية بني سويف والفيوم بالقسم الثالث

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لاندية بني سويف والفيوم بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام السبت منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر والتى تشهد منافسة شرسة على الصعود ، خاصة فى ظل تواجد العديد من المدربين أصحاب الخبرات والتحضيرات الجيدة للفرق ببداية الموسم .

حيث يستضيف طامية نظيره راس غارب بمباراة قوية بملعب طامية بالفيوم .


ويحل الواسطى الرياضى ضيفا على ابشواى فيما يحل بيا ضيفا على مركز شباب الفيوم ويستضيف عاملين غارب نظيره سنورس .


ويحل مطرطارس ضيفا على اطسا فيما يستضيف اهناسيا نظيره ابو كساة .

ترتيب المجموعة الرابعة 


1 -سينزو 17 نقطة
2 - مطرطارس 16 نقطة .
3 - ابو كساة 16 نقطة .
4 - الواسطى 14 نقطة
5 - طامية 12 نقطة .
6 - ابشواى 10 نقاط .
7 - سنورس 10 نقاط .
8 - عاملين غارب 9 نقاط .
9 - ببا 7 نقاط .
10 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط
11 - اهناسيا 6 نقاط .
12 - اطسا 3 نقاط

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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