نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعثة أولسان هيونداى إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت قبل لحظات بعثة فريق أولسان هيونداى الكورى الجنوبى لمطار حمد الدولى بالدوحة من أجل المشاركة فى بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها فى الفترة من ٤ حتى ١١ فبراير. ويلتقى بطل كوريا الجنوبية الحائز على دورى أبطال آسيا فى لقاؤه الإفتتاحى أمام بطل المكسيك وكونكاكاف تيجري فى الرابع من فبراير فى المباراة الإفتتاحية للبطولة. ويلاقى الفائز من المباراة بطل أمريكا الجنوبية "ليبرتادوريس" والذى يتحدد لاحقا.