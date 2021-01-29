نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد ليفربول نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزا كاسحا على فريق توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح فيرمينو أهداف اللقاء لصالح ليفربول، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، قبل أن يحرز ترينت ألكسندر أرنولد، الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

فيما سجل اميل هوبيرج، هدف تقليص الفارق لصالح توتنهام، قبل أن يعزز "ساديو ماني" تقدم ليفربول بهدف ثالث في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين، الأول للكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام في الدقيقة الثالثة، بداعي التسلل؛ أما فتم إلغاءه للنجم المصري محمد صلاح، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، والتي بينت وجود لمست يد زميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 37 نقطة في مركز الرابع، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر،، فيما توقف رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز السادس.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره وست هام، يوم الأحد الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الواحدة والعشرون من البريميرليج.