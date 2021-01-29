رامي ربيعة: لم أرفض السفر مع الأهلي للمونديال.. ولست لاعبا صغيرا لأستبعد هكذا

كشف رامي ربيعة مدافع الأهلي، حقيقة ما تردد عن رفضه السفر لقطر مع بعثة الفريق الأحمر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، بعد استبعاده من القائمة.

وقال ربيعة في تصريحات صحفية: "لم يحدث أن رفضت السفر مع الأهلي. هل أنا مجنون لأرفض ذلك؟".

وأضاف: "ما حدث أنني فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن قائمة الفريق الرسمية التي سوف تشارك في المونديال، دون أن يتحدث معي موسيماني ويخبرني بأسباب عدم إدراجي ضمن القائمة".

وشدد ربيعة: "أحترم وجهة نظر المدير الفني سواء بالمشاركة أو الجلوس على دكة البدلاء، لكن في الأساس لم يتم إخباري بغيابي عن القائمة الرسمية للأهلي في المونديال".

وتابع: "وفقا لما أعلمه فإن سفري مع البعثة، سيقتصر على وجودي في فندق الإقامة فقط، دون حتى القدرة على التواجد في الملعب، حيث لا أحمل بطاقة مسجلة باسمي ضمن قائمة الفريق، ومن ثم كأنني سأذهب فقط للتسوق في قطر".

وأكد ربيعة، أن وجود اسمه في قائمة الفريق سواء شارك أو جلس بديلا هي وجهة نظر فنية سيحترمها، لكن عدم وجود اسمه بشكل نهائي، أثار تساؤلات كثيرة لديه ولم يجد إجابة لها.

وأضاف: "أنا لست لاعبا صغيرا، فقد سبق وشاركت مع الأهلي مرتين في كأس العالم للأندية، كما أنني شاركت في بطولة أفريقيا التي حققها الفريق، ولم أغب سوى عن مباراتي الوداد ذهابا وإيابا في الدور قبل النهائي".

وغادرت بعثة الأهلي عصر اليوم الجمعة إلى قطر بدون رامي ربيعة، حيث يلاقي الأحمر نظيره الدحيل القطري في الرابع من فبراير المقبل.