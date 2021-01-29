وزير الرياضة يشهد مباراة السويد وفرنسا بنصف نهائي بطولة العالم لليد

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباريات نصف نهائي بطولة العالم لليد، بحضور السفير بيير اكسل فريلنجسدورف السفير السويدي بمصر وفرانسوا بوجو القنصل الفرنسي بمصر وفريدريك راب رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم وعندان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي، الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.
وتقام مباريات نصف النهائي بين أربع فرق، حيث سيواجه منتخب فرنسا منتخب السويد، كما سيلاقي منتخب الدنمارك منتخب إسبانيا في تمام الساعة التاسعة والنصف.
واحتلت مصر المركز السابع في بطولة العالم بعد أن قدمت مباراة أكثر من رائعة أمام بطل العالم الدنمارك وخسرت بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 39-38.
واستطاع منتخب فرنسا الوصول لنصف النهائي بعد تغلبه علي منتخب المجر علي بنتيجة 35-32.
اما منتخب السويد فتغلب علي منتخب قطر بنتيجة 35-23.
كما استطاع منتخب إسبانيا التغلب علي منتخب النرويج بنتيجة 31-26.
الجدير بالذكر أنه تستضيف مصر بطولة العالم لليد خلال الفترة من 13 إلي 31 يناير 2021، بمشاركة 32 منتخب.
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