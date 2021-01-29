بعثة الأهلي تُجري مسحة كورونا عقب وصولهم إلى قطر

يخضع فريق الاهلي لمسحة كورونا فور وصولهم إلى مطار حمد الدولي، بالعاصمة القطرية، الدوحة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحطت الطائرة القادمة من العاصمة القاهرة، والتي تحمل على متنها بعثة النادي الأهلي، في مطار حمد الدولي بقطر، ويتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا في الوقت الحالي للاعبين، قبل السماح لهم بمغادرة الميناء الجوي.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية، النادي الأهلي، في مواجهة الدحيل القطري، حيث يلتقيان يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني من المسابقة.