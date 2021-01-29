كأس العالم للأندية.. بعثة الأهلي تصل قطر

وصلت بعثة النادي الأهلي، لمطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية. وحطت الطائرة القادمة من العاصمة القاهرة والتي تحمل على متنها بعثة النادي الأهلي، في مطار حمد الدولي بقطر، ويتم إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا في الوقت الحالي للاعبين، قبل السماح لهم بمغادرة المطار.

وأوقعت قرعة كأس العالم للأندية النادي الأهلي في مواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني من المسابقة. وفور الانتهاء من إجراء المسحات، ستتوجه البعثة على الفور لمقر فندق الإقامة رفقة فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي الذي غادر مطار حمد منذ قليل.

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