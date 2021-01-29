حققت حلمي بالاحتراف .. مصطفى محمد يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد إعارته إلى جالاتا سراي

وجه مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق، رسالة للجماهير وذلك بعد إتمام إدارة النادي الأبيض الاتفاق على إعارته إلى جالاتا سراي التركي في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر مصطفى محمد صورة له وكتب قائلا: "أولا حابب أشكر كل جماهير نادي الزمالك على الدعم وعلى الحب اللي شوفته منكم، وأتمنى أني ما اكونش زعلت حد في جمهور الزمالك، وكنت سبب في فرحتكم في أي لحظة في وجودي في نادي الزمالك، وأنا لا أنسى فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتله ان شاء الله ارفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما أكون عند حسن ظنكم بيا، ثانيا حابب أشكر الجهاز الفني والطبي والإداري على كل الدعم والحب اللي شوفته منكم.

وتابع: "أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم، ثالثا أشكر كل اللعيبة أحسن لاعيبة في مصر ودايما رافعين اسم النادي فوق وكل الدعم والبطولات ليكم إن شاء الله تسعدوا كل جمهور نادي الزمالك ومبسوط أني كنت واحد منكم وبشكركم على دعمكم ليا دايما.

وأضاف" أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز أطيب شخصية وأشرف الرجال وكابتن إبراهيم عبدلله وكل المجلس دون استثناء أحد على تحقيق حلمي في الاحتراف وأخيرًا أتمنى كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك وكل جماهير مصر ????❤️"

وأعلن نادي الزمالك أمس، عن الموافقة على رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق لنادي جالاتا سراي علي سبيل الإعارة.

وقال بيرنار كاييزو رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" كيف يتم أي انتقال في عالم كرة القدم؟ الناديان يتفقان، واللاعب يوافق علي الانتقال ."

وأضاف: "ماذا يحدث إذا لم يرغب مصطفى محمد في الانتقال لجالاتا سراي ؟ لن ينتقل لهم، دعونا نري ما سيحدث غدا."

ووافق الزمالك على إعارة مصطفى محمد لسانت إيتيان مقابل ٢ مليون يورو لمدة موسم ونصف الموسم مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل ٤ ملايين دولار.