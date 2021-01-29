نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية للأهلي بقطر قبل مواجهة الدحيل في كأس العالم للأندية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يخضع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مسحة طبية فور وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفقًا لقوانين ولوائح اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية.
وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس الخميس سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق الأحمر قبل السفر إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.
ووصلت مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، منذ قليل بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وكانت بعثة الأهلي قد غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا حيث استغرقت الرحلة نحو ٣ ساعات ونصف حتى الوصول إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.