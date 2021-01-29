نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات منتظره لدسوق والحامول بالجولة العاشره للقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق سبعة مواجهات مرتقبة بالجولة العاشرة، للمجموعة الثامنة في الثانية من عصر السبت حيث يواجة فريق دسوق نظيره فريق سيدي غازي، علي ملعب دسوق الرياضي.

ويتواجد دسوق في المركز الخامس برصيد15 نقطه بينما يتواجدسيدي غازي في المركز الثامن برصيد 13نقطه.



ويحل فريق شباس الشهداء ضيفا علي الحامول،حيث يحتل فريق شباس الشهداء المرتبة الثانيه عشر برصيد 9نقاط، بينما يحتل الحامول المرتبة السابعة برصيد14نقطة.

ويلتقي فريق سبورتنج كاسل فريق سمنود علي ملعب طنطا، ويتواجد سمنود في المركز الرابع برصيد 17 نقطه، بينمايتواجد سبورتنج كاسل في المركز التاسع برصيد12نقطه.



ويستضيف فريق اتحاد بسيون فريق سيدي سالم علي ملعب بسيون، ويسعي كلا الفريقان الفوز في مباراة غد لتحسين موقفه في جدول الترتيب، حيث يحتل اتحاد بسيون المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط، بينما يحتل سيدي سالم المركز الثامن برصيد 13نقطه.



ويستقبل بلطيم فريق شباب الحنفي في مباراة غدا ويحتل بلطيم المركز الثالث عشر برصيد 18نقطه، بينما يتواجد الحنفي في المركز الثالث عشربرصيد 5 نقاط.



ويلتقي صيد المحله بنظيره عثماثون علي ملعب محله حسين، ويتواجد صيد المحله في المرتبة الثانية برصيد 21 نقطه، بينما يتواجد عثماثون في المرتبه السادسه برصيد 14 نقطه.



ويواجه الزعفران الذي يتواجد في قاع جدول الترتيب برصيد 4 نقاط نظيره مطوبس الذي يتواجد في المركز الرابع.