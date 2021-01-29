نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات صعبة للبدرشين وأوسيم والصف بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام السبت، مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث حيث يستضيف القومي صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة لملاقاة أوسيم صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

بينما يخرج الإتصالات المتصدر برصيد 26 نقطة لملاقاة البدرشين صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ويستضيف العياط الرابع برصيد 16 نقطة نظيرة فريق بشتيل التاسع برصيد 12 نقطة، ويلعب فريق كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة مع فريق جينيس العاشر برصيد 11 نقطة.