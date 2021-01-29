نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الأهلي يتابعون مباريات الدحيل القطري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو النادي الأهلي، على متابعة مباريات لفريق الدحيل القطري خلال رحلة الطيران من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة.
وقام لاعبو الفريق الأحمر بمتابعة عدد من مباريات الفريق القطري الذي سيواجه يوم ٤ فبراير المقبل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التي ستجمعهما.
ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة منذ قليل على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير.