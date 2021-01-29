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لاعبو الأهلي يتابعون مباريات الدحيل القطري

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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو النادي الأهلي، على متابعة مباريات لفريق الدحيل القطري خلال رحلة الطيران من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وقام لاعبو الفريق الأحمر بمتابعة عدد من مباريات الفريق القطري الذي سيواجه يوم ٤ فبراير المقبل في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية للوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المباراة التي ستجمعهما.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة منذ قليل على متن طائرة خاصة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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