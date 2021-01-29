تحدث الفرنسي صبري لموشي، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، عن مواجهة فريقه المقبلة
في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الدحيل القطري، يوم الخميس المقبل، في الدور الثاني لمونديال الأندية.
وقال "لموشي" في تصريحات لموقع النادي القطري الرسمي: "الاستعدادات عادية، ويجب أن نكون أكثر قدرة على المنافسة في هذه البطولة الرائعة التي لدينا الشرف في المشاركة فيها، سيتعين علينا أن نستغل كل فرصنا، ولهذا نحاول أن يكون فريقنا مكتمل الصفوف وجاهزين بنسبة 100% دون وجود مشاكل بدنية".
وأضاف:": مباراتنا أمام الأهلي صعبة، لديهم الخبرة في مثل هذه البطولات العالمية سواء دوري الابطال أو كأس العالم للاندية ولديهم غالبية اللاعبين في المنتخب، ويمتازون بخبرة كبيرة، لكن من ناحيتنا نريد أن نؤمن بفرصنا وأن نكون حازمين ومركزين حقًا.
ويشارك الدحيل في البطولة بصفته بطلًا للدوري القطري الموسم الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدرب الدحيل: مباراتنا أمام الأهلي صعبة لهذه الأسباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.