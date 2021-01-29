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سيدات طائرة الأهلي يفوز على هليوبوليس في الدوري

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واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالأهلي عروضه القوية، بالفوز على نظيره فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من الفريق الذي فرض سيطرته الكاملة على المباراة من البداية وحتى النهاية، بفضل الضربات الساحقة والدفاع القوي، حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 25-11، و25-12، و25-7.

يذكر أن فريق سيدات طائرة الأهلي خاض 5 لقاءات في بطولة الدوري حتى الآن، وفاز فيها جميعًا، محققًا العلامة الكاملة، برصيد 15 نقطة.

وحقق الأهلي الفوز في المواجهات الخمس السابقة، على حساب فريق دلفي في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، ثم  الزمالك في الجولة الثانية بنتيجة 3-1، وفاز على الطيران بنتيجة 3-0، في الجولة الثالثة، وفي المباراة الماضية فاز على أصحاب الجياد بنتيجة 3-0، واليوم على فريق هليوبوليس بنتيجة 3-0.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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