البوسني نرمين باشيتش يصل القاهرة الليلة تمهيدًا لقيادة الإسماعيلي

يصل البوسني نرمين باشيتش، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، مساء الليلة إلى القاهرة تمهيدًا للتعاقد معه لقيادة الفريق الإسمعلاوي عقب لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غدا في الدوري.
واستقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تعيين باشيتش كمديرًا فنيًا للفريق، ومن المقرر أن يوقع اليوم المدير الفني الحديد على عقود قيادته للدراويش مساء الليلة.
ويتابع باشيتش لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غدًا من المدرجات كما نوه موقع "دوت الخليج" أول أمس.
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته مساء اليوم في حضور اللجنة الفنية للفريق.
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