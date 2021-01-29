تعرف على تفاصيل معسكر الأهلي بالدوحة استعدادًا لمونديال العالم

خصصت اللجنة المنظمة لمونديال العالم للأندية طابقين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في الدوحة .

وقال المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ومنسق عام البعثة في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه تم تخصيص الطابقين الخامس والسادس من فندق شيد حديثًا العام الماضي بالدوحة.

وأضاف أنه تم تخصيص الطابق السابع ليكون المتنفس الوحيد للبعثة وهو عبارة عن مطعم لبناني حيث ممنوع على أي فرد الخروج من الفقاعة الطبية بشكل نهائي .

ووصلت بعثة الفريق الأحمر إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي اليوم؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.