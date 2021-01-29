نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال أسطوري من جماهير الأهلي لبعثة الفريق في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بتشجيع بعثة الفريق الأحمر بعد وصولها إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.
وقام جمهور النادي الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني ولمحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، فور خروج البعثة من المطار ليقوموا بالرد عليهم وتحيتهم.
ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في السابعة و١٥ دقيقة من مساء اليوم الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.
ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.