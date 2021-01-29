نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال أسطوري من جماهير الأهلي لبعثة الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة بتشجيع بعثة الفريق الأحمر بعد وصولها إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وقام جمهور النادي الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني ولمحمود الخطيب رئيس النادي الأحمر، فور خروج البعثة من المطار ليقوموا بالرد عليهم وتحيتهم.

ووصلت بعثة النادي الأهلي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة في السابعة و١٥ دقيقة من مساء اليوم الجمعة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية يوم ٤ فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يواجه الفائز من هذه المباراة فريق بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي.

ويسعى الأهلي لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه في نسخة ٢٠٠٦ من البطولة بعدما احتل المركز الثالث فيها وحصل على الميدالية البرونزية.