نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعلن رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال تدوينه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

ونشر ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق تغريدة أكد فيها أنه جاء إلى إسبانيا هرباً من إحتمالات تزايد الإصابة بفيروس كورونا في مصر فاستقبلة كورونا في إسبانيا إلى درجة العزل الذاتي".

وأضاف" كل ما تتخيلونه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

وأنهى :" أعامل كطفل صغير فى قضية عدم الاختلاط والعزل، وبعد هذا يتبادلون الاتهامات عمن السبب فى تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".