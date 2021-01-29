تكريم أبطال المراكز المتقدمة لذوي الإعاقة بالسويس

كما تم تكريم اسلام غريب فهمي عن حصوله على الميدالية الذهبية المركز الأول ببطولة الجمهورية بلعبة قذف القرص، ورحمة احمد محمد عن حصولها على بطولة الجمهورية الميدالية الذهبية المركز الاول بلعبة الكاراتيه ثلاث سنوات على التوالي لذوي الاعاقة البصرية، ومصطفى محمود محمد عن حصوله على المركز الأول الميدالية الذهبية بلعبة الكاراتيه للمتلازمة داون، وخالد علي محمد عن حصوله على الميدالية البرونزية بلعبة قذف القرص، وعمر مصطفى كأول مدير فني من ذوي الاعاقة الحركية بلعبة كرة القدم.

وقال المهندس عادل الدكروني، مدير المركز إن تكريم اليوم شمل ابطال يلعبون تحت أسماء فرق خارج محافظة السويس، بسبب عدم توافر اماكن مهيئة بالمحافظة لتكوين فرق رياضية لذوي الاعاقة.

وأشار الدكروني أنه يجري الآن انهاء اجراءات تكوين فرق رياضية لأكثر من لعبة وتوفير أماكن، ليتمكن ابطال ذوو الهمم بالسويس من مزاولة هواياتهم، التي حققوا بها ميداليات ذهبية وفضية، ونسبت لمحافظات أخرى.

كما كرّم المركز جمعية الوفاء للرعاية الإنسانية عن مجمل مجهوداتها عام 2020 بمجال رعاية ذوي الاعاقة.