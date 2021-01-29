نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيه النصر تتصدر المجموعه بعد الفوز علي كفر الاطرش بالقسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق نادي منيه النصر بقياده محمد المحالي فوزا علي حساب فريق كفر الاطرش بنتيجه 4/0 في الدور الاول بالقسم الرابع.



تشكيل منيه النصر ضم .. اسلام شيحه ومحمد البساطي واحمد أيمن و مؤمن الجحر واحمد اشرف وطارق المتولي و عبد الجيد ومحمد الحسيني و رمضان عبد العزيز وصادق ومحمد مجاهد.



وضم تشكيل كفر الاطرش عبد المنعم انور ومحمد حسن وعبد الله جميل ومحمود حامد وحازم السيد وفوزي محمد والسعيد محمود وعادل بكر ومحمد سليمان ورامي صابر و توفيق فاروق.



في الدقيقه 3 من الشوط الاول استطاع صادق محمد احراز الهدف الاول لنادي منيه النصر.

وفي الدقيقه 16 استطاع صادق محمد احراز الهدف الثاني وفي الشوط الاول في الدقيقة 43 استطاع اللاعب محمد عبد الجيد احراز الهدف الثالث وفي الشوط الثاني في الدقيقة 29 استطاع اللاعب حسين اسماعيل احراز الهدف الرابع لينتقي اللقاء بنتجيه 4/0 لنادي منيه النصر ويتصدر المجموعه برصيد 15نقطه ويتجمد رصيد كفر الاطرش بنقطتين .



ادار اللقاء حكام منطقه الدقهليه محمد خالد ومسعد الحنفي ومحمد عبد الرحمن.