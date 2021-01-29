نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات عودة باسم مرسي إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات عودة باسم مرسي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح المصدر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وافق على عودة باسم مرسي ويضع عليه ثقة كبيرة.

وتابع المصدر أن هناك بعض الأصوات داخل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، ترفض عودة باسم مرسي بسبب ظهور إسماعيل يوسف عضو المجلس السابق في الصفقة.

ويسعى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتدعيم صفوف الأبيض بمهاجم قوي لتعويض رحيل مصطفى محمد إلى جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة.