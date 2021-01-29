نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويد تقهر فرنسا وتتأهل إلى نهائي مونديال اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي بنتيجة 32-26، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد - مصر 2021 ليتأهل إلى الدور النهائي المقرر له بعد غدا الأحد على صالة إستاد القاهرة، ضد إسبانيا أو الدنمارك.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-13 لصالح المنتخب السويدي فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين في بداية اللقاء إلا أن المنتخب السويد فرض السيطرة و نجح في مواصلة التقدم وتزويد فارق الأهداف لصالحه إلى وسط محاولات دائمة من جانب فرنسا لتقليل الفارق إلى هدف لتصل إلى التعادل بنتيجة 6-6 فى الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط قبل ان يتسع الفارق لثلاثة أهداف لصالح السويد فى نهاية العشر دقائق الثانية ، وسط محاولات من المنتخب الفرنسي لتقليل الفارق ولكن دون جدوى، ووسط إصرار السويد على توسيع الفارق ليصل إلى 4 أهداف قبل أن تنجح محاولات فرنسا في تقليل الفارق إلى 3 فقط قبل نهاية الشوط .

وشهد الشوط الثاني سيطرة قوية مع الجانب السويدي ليواصل التفوق وسط محاولات بلا طائل من فرنسا. تفوق الدفاع السويدي كان له دور قوي في المباراة لتنتهي بفارق 6 أهداف لصالح السويد .

وحصل على رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى المنتخب السويدي، الذي مهد الطريق لفريقه لأول نهائي منذ عام 2001، الذي خسروه ضد فرنسا في ذلك الوقت.

و ينتظر منتخب السويد الفائز من مباراة الدنمارك وإسبانيا التي تنطلق في التاسعة و النصف مساءا لمواجهته في النهائي.

و الجدير بالذكر أن السويد حصلت على أخر بطولة عالم لها من أصل 4، عام 1999، على أرض مصر أيضا .