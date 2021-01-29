وزير الرياضة يشهد مباراة إسبانيا والدنمارك بـ مونديال اليد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مباراة نصف النهائي بين منتخبي إسبانيا والدنمارك بصالة استاد القاهرة الدولي، ضمن فعاليات بطولة العالم لليد والتي تستضيفها مصر.
كما حضر المباراة أيضا سڨند أوليج سفير الدنمارك بمصر، وكانديدو كريسيس المستشار الثقافي بسفارة إسبانيا، والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة.
وتأهلت إسبانيا إلى نصف النهائي بعد تغلبها على النرويج في مباراة سهلة بنتيجة 31-26, كما تأهل منتخب الدنمارك على حساب المنتخب المصري بركلات الترجيح بنتيجة 39-38.
الجدير بالذكر أن منتخب السويد تأهل إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على منتخب فرنسا بنتيجة 32-26، ليلاقي الفائز من إسبانيا والدنمارك.
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