نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يُزين قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة فريقه التي تستعدل لمواجهة فريق نادي سامبدوريا يوم غداً السبت لحساب مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري الايطالي.

وشهدت قائمة البيانكونيري عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تغيب عن المواجهة الأخيرة ضد سبال في كأس إيطاليا فيما إستمر غياب الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بوفون، بينسوليو.

الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندرو، دانيلو، كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دراجوسين، فرابوتا.

الوسط: آرثر، رامزي، ماكيني، كييزا، رابيو، بينتانكور، بيرنارديسكي، فايولي.

الهجوم: رونالدو، موراتا.