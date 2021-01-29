نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطاقم الطبى بالأهلي يُحذر موسيماني بشأن نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الطاقم الطبى للنادى الأهلي، برئاسة أحمد أبو عبلة، من الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، إبعاد محمد هانى الظهير الأيمن للفريق، من حساباته خلال مواجهة الدحيل القطري.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وكان محمد هاني قد تعرض لشد في العضلة الخلفية خلال مباراة بيراميدز الاخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويسعى موسيماني على تجهيز أحمد رمضان بيكهام للمشاركة فى التشكيل الأساسي أمام الدخيل القطري لحين اكتمال جاهزية محمد هانى.

ويترقب بايرن ميونيخ الألماني مواجهة الفائز من مباراة الأهلي والدحيل القطري، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.