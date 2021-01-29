نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تدخل الفقاعة الطبية فى الدوحة استعدادًا لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمتواجدة فى قطر، الفقاعة الطبية المخصصة لها فى فندق الاقامة بالدوحة فى اطار الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية الذى يقام خلال الفترة من 4 الى 11 فبراير المقبل.

وحصلت البعثة على تعليمات طبية مشددة بعدم مغادرة الغرف لحين الحصول على نتائج المسحة الطبية التى خضع لها الجميع فى مطار الدوحة فور الوصول.

وكانت بعثة الاهلي قد وصلت الى مقر اقامتها فى قطر وتمت إجراءات التسكين بسهولة ويسر وتوجه الجميع الى غرفه لبدء عملية العزل الصحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية الاخيرة التى اجريت فور الوصول الى قطر.

يذكر ان الاهلي يستهل مشواره فى كاس العالم للاندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقب