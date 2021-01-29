نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة الأهلي تصل إلى مقر إقامتها في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، إلى مقر إقامتها بالعاصمة القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في قطر في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل حيث يبدأ الأهلي مشواره بمواجهة فريق الدحيل القطري.

وقام مسئولو الأهلي بإنهاء إجراءات تسكين اللاعبين وأفراد البعثة سريعًا، حيث يخضع الجميع لعزل صحي لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع فور الوصول إلى قطر.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.