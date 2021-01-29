نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري كأس العالم للأندية قطر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينطلق خلال أيام قليلة من الآن بطولة كأس العالم للأندية، تلك البطولة التي تستضيفها قطر والتي كان من المقرر لها الإنطلاق في أول أيام شهر فبراير 2021 قبل أن يعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا والاشتراطات التي وضعتها الحكومة النيوزيلندية والتي حالت دون سفر بطل أوقيانوسيا إلى قطر والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2020، والذي يُعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي أكثر الأندية حول العالم مشاركة في تلك البطولة. هذا وبعد أن وصلت بعثة النادي الأهلي إلى قطر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 نستعرض سوياً موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري بطل الدوري القطري عن الموسم الماضي.

وصول بعثة النادي الأهلي إلى قطر

هذا وقد وصلت بعثة النادي الأهلي المصري خلال الساعات الماضية إلى قطر في بعثة كبيرة تضم نحو 70 فرد ويترأسها رئيس النادي الأهلي الأسطورة محمود الخطيب نجم الكرة الأفريقية، هذا وقد استقبلت الجماهير الأهلاوية لاعبي وبعثة النادي الأهلي فور وصولهم إلى مطار الدوحة وسط هتافات وتشجيع للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.

موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري

هذا وتقام مباراة الأهلي الأولى في هذه النسخة من بطولة كأس العالم للأندية يوم الخميس القادم في المباراة التي يستضيفها استاد المدينة التعليمية على أن يلاقي الفائز في هذه البطولة بايرن ميونيخ في المباراة التالية

تاريخ المباراة الخميس 4 فبراير 2021 موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة الساعة 8:30 بتوقيت قطر والسعودية قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية قطر 2020 هذا وقد وصلت بعثة النادي الأهلي إلى قطر عبر مطار حمد الدولي، وقد خضعت البعثة لاختبار فيروس كورونا فور الوصول ثم سيتم نقل البعثة إلى فندق الإقامة حيث يشارك النادي الأهلي مع نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي نفس فندق الإقامة هتافات جماهير الأهلي في انتظار بعثة الأهلي في مطار الدوحة

وتعد هذه البطولة هي بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم والتي أدت إلى تجمد النشاط الرياضي في معظم دول العالم بالإضافة إلى توقف الحياة الطبيعية بصورة كبيرة.