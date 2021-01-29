إصابة فيراتي وديالو من باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

أعلن نادي باريس سان جيرمان ، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبيه، الإيطالي ماركو فيراتي، والفرنسي عبدو ديالو، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وأكد باريس سان جيرمان الفرنسي عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" أن فحوصات PCR للاعبين جاءت إيجابية، ليتأكد إصابتهما بفيروس كورونا.

وسيخضع الثنائي لفترة من العزل الصحي، حتى تماثلهما للشفاء بحسب البروتوكول الموضوع من الحكومة الفرنسية.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن مسبقًا عن إصابة مدرب الفريق، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، بفيروس كورونا المستجد.