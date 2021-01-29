فرجاني ساسي لاعبًا فى الدحيل القطري من الموسم المقبل.. تفاصيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الكرة بالزمالك اقترب من الانتقال الي الدحيل القطري بداية من الموسم المقبل في ظل انتهاء عقده مع الفريق وعدم التوصل لاتفاق للتجديد حتي الان.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن فرجاني طلب من مسؤولي الزمالك الحصول علي 3 ملايين دولار فى الموسم وهو ما اعتبره البعض محاولة من اللاعب لتعجيز النادي.

وتابع: "مسؤولو الزمالك عرضوا على ساسي 2 مليون دولار على أن يحصل على نصفها مليون دولار في بداية الموسم الجديد على أن يحصل على باقي مستحقات الموسم على دفعات خلال الموسم".

وأشار: "الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار من صفقة مصطفى محمد وسنمنحك مليون دولار منها مقدم تعاقد ولكن اللاعب أصر على 3 ملايين دولار".