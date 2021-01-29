كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أحداثا جديدة في أزمة عبدالله بكري، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد حكمة "الغابة"، التي نشرها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاعبو بيراميدز الكبار اجتمعوا بادارة النادي لانهاء مشكلة عبدالله بكري مدافع الفريق".
وأضاف: "هناك جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي لانهاء الأزمة ورفع الايقاف عن المدافع".
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