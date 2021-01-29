بعد انضمام مصطفى محمد.. رحيل مهاجم جالاتا سراي الأساسي لـ وست بروميتش الإنجليزي

أعلن نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، التعاقد مع السنغالي مباي دياني مهاجم فريق جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

ورحب وست بروميتش ألبيون بمهاجم المنتخب السنغالي، دياني، والذي سيلعب لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي 2020-2021.

جدير بالذكر أن دياني هو المهاجم الأول لجالاتا سراي وسجل معهم 11 هدف في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال ألاراديس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام فولهام غدًا في الدوري الإنجليزي، أن ألاراديس في طريقه لإنجلترا للانضمام لـ وست بروميتش في الساعات القليلة المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد أعلن إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق لجالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم مع إمكانية الشراء بشكل نهائي لـ جالاتا سراي.