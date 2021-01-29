البنك الأهلي والإسماعيلي يتصارعان على ضم مهاجم الزمالك السابق

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن ناديي الإسماعيلي والبنك الأهلي يتنافسان للتعاقد مع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي حاليًا والزمالك سابقًا.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "دخل ناديا البنك الاهلي والاسماعيلي في مفاوضات مع مهاجم الانتاج الحربي باسم مرسي من اجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الحالية".

وتابع: "باسم مرسي سيختار وسيحدد وجهته المقبلة خاصة أن مفاوضات الزمالك توقفت بسبب عدم رغبة أحد المسئولين في نادي الزمالك في ضمه".