انتهت منذ قليل جلسة إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع البوسنى دراجان يوفيتش ووكيله محمد عبد الجابر وتم الاتفاق على كافة بنود العقد.
واستقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على تعيين يوفيتش مديرًا فنيًا للفريق، ومن المقرر أن يوقع اليوم على عقود قيادته للدراويش.
ويتابع يوفيتش لقاء الإسماعيلي وبيراميدز غدًا من المدرجات كما نوه موقع "دوت الخليج" أول أمس.
واختتم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت للفريق، تدريباته مساء اليوم في حضور اللجنة الفنية للفريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. دراجان يوفيتش مديرا فنيا لـ نادي الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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