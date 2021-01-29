الدنمارك تفوز على إسبانيا وتصعد لـ نهائي بطولة العالم لليد

تغلب منتخب الدنمارك لكرة اليد على نظيره الإسباني بنتيجة 35-33 في نصف نهائي بطولة العالم لليد2021 المقامة حاليا على الأرضي المصرية.
استطاع المنتخب الدنماركي الوصول إلي المباراة النهائية بعد ان تغلب على منتخب إسبانيا بنتيجة 35-33 ، حيث انتهى الشوط الأول بتفوق الدنمارك بنتيجة 18-16، ليستمر التفوق الدنماركي طوال الشوط الثاني.
ووصلت المباراة إلى ذروتها مع منتصف الشوط الثاني، وقلص الأسبان النتيجة لفارق هدف، واستمرت المحاولات من الماتادور الاسباني لتعويض الفارق ولكن السيطرة الدنماركية منعت إسبانيا من إدراك التعادل او الفوز.
وشهدت المباراة حالة طرد للاعب رقم 21 هنريك چينسين من الدنمارك.
وحصل اللاعب مايكل هانسن على جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي احرز فيها 12 هدفًا.
وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي التي تصل فيها الدنمارك إلي نهائي بطولة العالم لليد، وذلك بعد حصلت علي البطولة في نسختها الماضية امام النرويج 31-22، في نسختها السادسة والعشرون التي استضافتها الدنمارك وألمانيا وأقيمت في 2019.
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