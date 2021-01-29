دوت الخليج يرصد لحظة تعاقد الاسماعيلي مع دراجان يوفيتش.. صور

انتهت منذ قليل جلسة إدارة نادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان مع البوسنى دراجان يوفيتش ووكيله محمد عبد الجابر وتم الاتفاق على بنود العقد.

ورصد موقع "دوت الخليج" صورا من الجلسة بين الاسماعيلي والمدرب الجديد دراجان ، ومدرب الأحمال الجديد جيفاد ساريتش.