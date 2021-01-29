نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المريخ يضم مدافع الرباط في الإنتقالات الشتوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤلي التعاقدات بنادي المريخ البورسعيدي ، في التعاقد مع اللاعب علي صالح مدافع الرباط و الأنوار ، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال الإنتقالات الشتوية الحالية والتي أوشكت على الإنتهاء .

ويلعب "صالح " في مركز الدفاع ، وقد ساهم في صعود فريق الرباط و الأنوار من القسم الرابع للقسم الثالث خلال الموسم الماضي .

ويلعب المريخ ضمن فرق المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني ، ويقوده فنيا أحمد عبد العزيز .