نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبو ريال مدريد، موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي ضد ليفانتي لحساب منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

يسعى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، لحصد النقاط الثلاث أمام ليفانتي لمواصلة مطاردة أتليتكو مدريد متصدر الليجا الإسبانية.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة ريال مدريد ضد ليفانتي ضمن إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الاسباني، في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت المقبل.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس مواجهة ريال مدريد ضد ليفانتي لحساب منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني بشكل حصري عبر شاشتها.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 40 نقطة خلف أتليتكو مدريد المتصدر بـ47 نقطة.